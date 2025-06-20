Британія стала лідером у Європі з дистанційної роботи: що гальмує інші країни

Велика Британія очолила список європейських країн за кількістю днів, які тамтешні працівники працюють з дому. В середньому це майже два дні на тиждень. Водночас Греція має найнижчий рівень дистанційної роботи через особливості своєї економіки та культури. Про це пише УНН із посиланням на EuroNews.

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Як зазначає видання, Велика Британія очолює рейтинг серед 18 європейських країн за кількістю днів дистанційної роботи. Як вказано, англійські працівники у середньому проводять 1,8 дня на тиждень, працюючи з дому.

В ширшому масштабі цей показник ставить країну на друге місце серед 40 досліджених країн.

Які показники роботи з дому в інших країнах Європи

За даними Глобального опитування щодо умов праці (G-SWA), тенденції дистанційної роботи змінилися після пандемії COVID-19. Четверта хвиля дослідження, проведена з листопада 2024 по лютий 2025 року, охопила працівників повного робочого дня віком від 20 до 64 років із повною вищою освітою.

Середній світовий показник дистанційної роботи становить 1,2 дня на тиждень, але він сильно коливається у 40 країнах, які брали участь у дослідженні - від 0,5 дня у Південній Кореї до 1,9 дня в Канаді.

Чому саме Британія є лідером Європи з показника роботи з дому

Провідний економіст ЄБРР і доцент Королівського коледжу Лондона доктор Джеват Гірай Аксой пояснює це кількома факторами. За його словами, Велика Британія має високі бали за культурним індивідуалізмом, який тісно пов’язаний з комфортом в автономному робочому середовищі.

Він додав, що тривалі і суворі локдауни в країні прискорили впровадження інфраструктури та норм дистанційної роботи. Крім того, структура ринку праці зосереджена на сферах послуг, таких як фінанси, консалтинг і медіа, де робота з дому є цілком реалістичною.

Найважливіше те, що британські працівники виробили сильні та стійкі уподобання щодо гібридної роботи, зазвичай бажаючи працювати з дому 2–3 дні на тиждень. Це вже не незначна перевага, це основне очікування - підкреслив Аксой.

Він також попередив, що компанії, які не враховують ці зміни, ризикують втратити таланти, особливо у конкуренції з іншими англомовними країнами, де гнучкість є нормою.

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Найближчі "конкуренти" Великої Британії

У Європі найближчими до Великої Британії є Фінляндія (1,7 дня) та Німеччина (1,6 дня), а також Португалія (1,5 дня), Угорщина і Нідерланди (по 1,4 дня).

Працівники Чехії, Італії та Швеції працюють з дому приблизно 1,3 дня на тиждень, що трохи перевищує світовий середній показник. Румунія, Іспанія та Австрія відповідають йому і мають 1,2 дня дистанційної роботи.

Доктор Аксой пояснює, що ці відмінності у країнах пов’язані зі структурними, культурними та економічними факторами. Найсильнішим з них є індивідуалізм - культурна риса, яка підкреслює особисту автономію і самостійність понад колективні цілі чи пильний контроль.

Також важливими є тривалість карантинних заходів, густота населення та промислова структура економіки. Країни з великою часткою ІТ та фінансового секторів мають кращі можливості для розвитку гібридної роботи. Густонаселеність також стимулює роботу з дому через тривалі поїздки.

Найнижчий рівень дистанційної роботи у Європі зафіксовано в Греції - всього 0,6 дня на тиждень.

Частково це пов’язано зі структурою економіки, що базується на туризмі, роздрібній торгівлі та готельному бізнесі - сферах, які вимагають фізичної присутності - пояснив Аксой.

Він також звернув увагу, що глибші культурні та інституційні чинники відіграють роль, адже Греція має відносно низькі бали за індивідуалізмом.

За його словами, до пандемії цифрова трансформація та управлінські практики в країні були слаборозвиненими, що уповільнило прийняття дистанційної роботи.

Серед північних країн Фінляндія відзначається найбільшим рівнем роботи з дому (1,7 дня), тоді як Норвегія та Данія мають значно нижчі показники - по 0,9 дня, а Швеція перебуває посередині з 1,3 дня. Це свідчить про значний розрив у тенденціях дистанційної роботи в скандинавському регіоні. Причиною є різниця у культурі - у Фінляндії більше уваги приділяють індивідуалізму та балансу між роботою і особистим життям, на відміну від Данії та Норвегії, де зберігаються більш традиційні управлінські підходи.

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Фінські організації, особливо в державному секторі та технологіях, були серед перших, хто ввів гнучкий графік роботи ще до пандемії - додав Аксой.

Серед найбільших економік Європи Франція має найнижчий рівень дистанційної роботи - в середньому 1 день на тиждень. Туреччина - 0,9 дня, а Польща - 1,1 дня.

Світовий рівень роботи з дому поступово стабілізується - він знизився з 1,6 дня на тиждень у 2022 році до 1,33 дня у 2023 році, а у 2024–2025 роках - до 1,27 дня.

Проте ця стабільність не означає застій. Поступові зміни все ще можливі, пов’язані з новими технологіями, демографічними змінами та розвитком ринку праці - підсумував Аксой.

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