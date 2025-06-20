Британия стала лидером в Европе по удаленной работе: что тормозит другие страны

Великобритания возглавила список европейских стран по количеству дней, которые тамошние работники работают из дома. В среднем это почти два дня в неделю. В то же время Греция имеет самый низкий уровень дистанционной работы из-за особенностей своей экономики и культуры. Об этом пишет УНН со ссылкой на EuroNews.

Детали

Как отмечает издание, Великобритания возглавляет рейтинг среди 18 европейских стран по количеству дней дистанционной работы. Как указано, английские работники в среднем проводят 1,8 дня в неделю, работая из дома.

В более широком масштабе этот показатель ставит страну на второе место среди 40 исследованных стран.

Какие показатели работы из дома в других странах Европы

По данным Глобального опроса об условиях труда (G-SWA), тенденции дистанционной работы изменились после пандемии COVID-19. Четвертая волна исследования, проведенная с ноября 2024 по февраль 2025 года, охватила работников полного рабочего дня в возрасте от 20 до 64 лет с полным высшим образованием.

Средний мировой показатель дистанционной работы составляет 1,2 дня в неделю, но он сильно колеблется в 40 странах, участвовавших в исследовании - от 0,5 дня в Южной Корее до 1,9 дня в Канаде.

Почему именно Британия является лидером Европы по показателю работы из дома

Ведущий экономист ЕБРР и доцент Королевского колледжа Лондона доктор Джеват Гирай Аксой объясняет это несколькими факторами. По его словам, Великобритания имеет высокие баллы по культурному индивидуализму, который тесно связан с комфортом в автономной рабочей среде.

Он добавил, что длительные и строгие локдауны в стране ускорили внедрение инфраструктуры и норм дистанционной работы. Кроме того, структура рынка труда сосредоточена на сферах услуг, таких как финансы, консалтинг и медиа, где работа из дома вполне реалистична.

Важнее всего то, что британские работники выработали сильные и устойчивые предпочтения в отношении гибридной работы, обычно желая работать из дома 2–3 дня в неделю. Это уже не незначительное преимущество, это основное ожидание - подчеркнул Аксой.

Он также предупредил, что компании, которые не учитывают эти изменения, рискуют потерять таланты, особенно в конкуренции с другими англоязычными странами, где гибкость является нормой.

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Ближайшие "конкуренты" Великобритании

В Европе ближайшими к Великобритании являются Финляндия (1,7 дня) и Германия (1,6 дня), а также Португалия (1,5 дня), Венгрия и Нидерланды (по 1,4 дня).

Работники Чехии, Италии и Швеции работают из дома примерно 1,3 дня в неделю, что немного превышает мировой средний показатель. Румыния, Испания и Австрия соответствуют ему и имеют 1,2 дня дистанционной работы.

Доктор Аксой объясняет, что эти различия в странах связаны со структурными, культурными и экономическими факторами. Сильнейшим из них является индивидуализм - культурная черта, которая подчеркивает личную автономию и самостоятельность над коллективными целями или пристальным контролем.

Также важны длительность карантинных мер, плотность населения и промышленная структура экономики. Страны с большой долей ИТ и финансового секторов имеют лучшие возможности для развития гибридной работы. Густонаселенность также стимулирует работу из дома из-за длительных поездок.

Самый низкий уровень дистанционной работы в Европе зафиксирован в Греции - всего 0,6 дня в неделю.

Частично это связано со структурой экономики, которая базируется на туризме, розничной торговле и гостиничном бизнесе - сферах, которые требуют физического присутствия - объяснил Аксой.

Он также обратил внимание, что более глубокие культурные и институциональные факторы играют роль, поскольку Греция имеет относительно низкие баллы по индивидуализму.

По его словам, до пандемии цифровая трансформация и управленческие практики в стране были слаборазвитыми, что замедлило принятие дистанционной работы.

Среди северных стран Финляндия отличается наибольшим уровнем работы из дома (1,7 дня), тогда как Норвегия и Дания имеют значительно более низкие показатели - по 0,9 дня, а Швеция находится посередине с 1,3 дня. Это свидетельствует о значительном разрыве в тенденциях дистанционной работы в скандинавском регионе. Причиной является разница в культуре - в Финляндии больше внимания уделяют индивидуализму и балансу между работой и личной жизнью, в отличие от Дании и Норвегии, где сохраняются более традиционные управленческие подходы.

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Финские организации, особенно в государственном секторе и технологиях, были одними из первых, кто ввел гибкий график работы еще до пандемии - добавил Аксой.

Среди крупнейших экономик Европы Франция имеет самый низкий уровень дистанционной работы - в среднем 1 день в неделю. Турция - 0,9 дня, а Польша - 1,1 дня.

Мировой уровень работы из дома постепенно стабилизируется - он снизился с 1,6 дня в неделю в 2022 году до 1,33 дня в 2023 году, а в 2024–2025 годах - до 1,27 дня.

Однако эта стабильность не означает застоя. Постепенные изменения все еще возможны, связанные с новыми технологиями, демографическими изменениями и развитием рынка труда - подытожил Аксой.

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