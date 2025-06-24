В Польше стартует эксперимент по сокращению рабочей недели до 4 дней
Киев • УНН
Польша запускает экспериментальную модель четырехдневной рабочей недели с сохранением полной зарплаты с 30 июня. Инициатива направлена на повышение качества жизни работников и борьбу с демографическим кризисом, предлагая гибкие варианты рабочего времени.
Польша начинает внедрение экспериментальной модели четырехдневной рабочей недели с возможностью сохранения полной заработной платы. Нововведение стартует 30 июня и предусматривает гибкий подход к организации рабочего времени. Об этом УНН сообщает со ссылкой на INFOR.pl.
Детали
Как отмечается, основная цель инициативы - повысить качество жизни работников без потерь для бизнеса или экономики.
Работникам предлагают альтернативы:
- перейти на 4-дневную рабочую неделю;
- сократить продолжительность ежедневной работы до 6 часов;
- или же получить больше оплачиваемых дней отпуска.
Конкретную модель организации труда компании смогут определять самостоятельно. Могут, в частности, оставить стандартную 5-дневку, но компенсировать ее дополнительными выходными. Количество таких выходных будет устанавливать работодатель.
Чтобы облегчить адаптацию к новой системе, бизнесу и государственным учреждениям будут предоставлять финансовую поддержку - до 1 млн злотых на организационные изменения.
Правительство рассматривает реформу как часть стратегии борьбы с демографическим кризисом. Поскольку Польша - одна из самых трудоспособных стран Европы, однако интенсивная трудовая занятость негативно влияет на семейную жизнь и рождаемость.
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Ожидается, что сокращение рабочего времени позволит работникам больше внимания уделять семье, что, в свою очередь, может способствовать росту рождаемости и укреплению социальных связей.
Проект ориентирован прежде всего на граждан Польши, и, по замыслу правительства, должен стать ответом на современные вызовы: обеспечение лучшего баланса между работой и личной жизнью, уменьшение эмоционального выгорания и повышение качества труда. Аналогичные инициативы уже реализуются во Франции, Бельгии, Испании и странах Скандинавии.
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В апреле Министерство труда и социальной политики Польши провело анализ возможных моделей сокращения рабочего времени. На основе этого исследования было решено предоставить предприятиям свободу в выборе наиболее приемлемого формата.
Этап экспериментального внедрения может длиться несколько лет и будет сопровождаться мониторингом эффективности. Полный переход на сокращенную рабочую неделю планируется до ноября 2027 года.
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