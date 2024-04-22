Миллениалы больше всего готовы к четырехдневной рабочей неделе, показал опрос в США

Миллениалы в США готовы к четырехдневной рабочей неделе, со ссылкой на результаты опроса сообщает Newsweek, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, пандемия коронавируса перевернула офисные традиции во всем мире, сделав работу дома новой нормой, а встречи в Zoom - любимым способом общения с коллегами и клиентами.

"Но миллениалы, которых старшие часто критикуют за трудолюбие, стремятся к дальнейшим реформам баланса между работой и личной жизнью, причем новые опросы показывают, что это поколение в значительной степени выступает за переход на четырехдневную рабочую неделю", - пишет издание.

Недавний опрос, проведенный Redfield and Wilton Strategies эксклюзивно для Newsweek, показал, что миллениалы больше всего поддерживают сокращение рабочей недели. Опрос 4000 американских избирателей с 6 по 7 апреля показал, что 63 процента поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю, а 46 процентов считают, что это повышает производительность работников.

Миллениалы, как указано, опередили все другие возрастные группы: почти три четверти (74 процента) опрошенных желают сократить рабочий день. Из них почти половина (44 процента) заявили, что они решительно поддерживают сокращение рабочей недели, а еще 30 процентов выразили общую поддержку этой идеи. Лишь восемь процентов миллениалов выступили против этой идеи.

Их мнение, как сообщается, далеко от взгляда самых старших поколений в возрасте 59 лет и старше, включая бэби-бумеров и молчаливое поколение. В целом 50 процентов тех, кто родился в 1964 году и ранее, поддерживают четырехдневную неделю, причем почти треть заявили, что они не поддерживают и не выступают против этой идеи, тогда как менее четверти (23 процента) миллениалов указали то же самое.

Концепция четырехдневной рабочей недели проста: сотрудники работают на день меньше стандартных пяти, что составляет 32 рабочих часа вместо 40. Работникам по-прежнему приходится выполнять тот же объем работы в 80 процентах случаев, "хотя во многих случаях они все еще забирают домой свой полный пакет компенсаций". Многие крупные компании ввели сокращенную неделю или еженедельно, или только несколько недель, включая Kickstarter, Bolt и Dolby, пишет издание.

В США идея, отмечает издание, безусловно, набирает обороты. Берни Сандерс, председатель комитета Сената США по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям, настаивает на четырехдневной неделе в Конгрессе.

В США, Великобритании и Европе было проведено несколько испытаний с целью изучить потенциальные преимущества большего времени отдыха и меньшего времени работы.

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Многие компании, как отмечено, поделились опытом и мнением о том, как сделать четырехдневную неделю эффективной. Большинство отметило, что лучшим результатом перехода является значительное улучшение баланса между работой и личной жизнью, при этом почти все сообщили о меньшем выгорании сотрудников и более высоком уровне удержания работников.

Учитывая достижения в области технологий, которые были частью продолжающейся рабочей революции в течение 20-го и 21-го веков, Лиза Кантриман-Кирос, генеральный директор некоммерческой организации JVS, заявила, что традиционная 40-часовая рабочая неделя устарела.

"Пятидневная рабочая неделя была создана в другое время. Она выполнила свою задачу, но сегодняшний мир динамичнее и технологичнее, чем могли себе представить наши предшественники на рабочем месте", - сказала она Newsweek.

"После введения четырехдневной рабочей недели наши результаты были невероятными. Мы обнаружили, что наши сотрудники стали более продуктивными, сообщают о лучшем балансе между работой и личной жизнью и меньше выгорают. Невероятно, но наша текучесть кадров сократилась почти вдвое", - отметила она.

Но, как и остальные, такие изменения не застрахованы от проблем, отмечает издание. "В зависимости от отрасли втискивание одного и того же объема работы в меньшее количество часов может привести к выгоранию, поэтому очень важно поддерживать более короткую рабочую неделю с помощью эффективных рабочих процессов и оптимизированных процессов", - сказал Newsweek Нишанк Кханна, соучредитель и генеральный директор Clarify Capital.

В некоторых секторах такие радикальные изменения трудно осуществить. Генри Крисс, генеральный директор Центра восстановительного здоровья Fraum, сказал, что необходимость в последовательности и гибкости в чрезвычайных ситуациях делает четырехдневную неделю маловероятной для медицинских работников.

Хотя 4-дневная концепция, как отмечает издание, возможно, не так популярна среди старшего поколения, "молодые люди, принадлежащие к миллениалам и поколению Z, вероятно, произведут революцию в том, как мы работаем, а предприятиям будет предложено адаптироваться к потребностям работников".

Пенни Зенкер, эксперт по производительности и стратегический бизнес-тренер, говорит, что растет количество молодых людей, поступающих на работу, которые "склонны ставить образ жизни выше традиционной зарплаты". Она сказала Newsweek: "Эта смена поколений подчеркивает важность для бизнеса адаптироваться к новым преимуществам и ожиданиям в сфере работы, включая гибкость, интеграцию технологий, согласование ценностей и больший акцент на образе жизни".

"Четырехдневная рабочая неделя привлекает молодые таланты, мотивированные лучшим балансом между работой и личной жизнью. В обществе этот переход к более короткой рабочей неделе может привести к сокращению выбросов углекислого газа и улучшению общественного благосостояния, создавая волновой эффект выгод", - сказала Зенкер.

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