Заказ убийства матери и дочери в Киевской области: сегодня подозреваемым будут избирать меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Сегодня Шевченковский районный суд столицы рассмотрит ходатайство прокуратуры Киевской области об избрании меры пресечения четырем лицам, задержанным по подозрению в организации заказного убийства матери и дочери в Киевской области. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры в области Марьяна Гайовская.
По ее словам, сегодня Шевченковский райсуд столицы должен рассмотреть ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения 4 подозреваемым.
"Прокуратура будет просить содержания под стражей без определения залога", - сообщила пресс-секретарь.
По ее словам, всем четырем (двум мужчинам и двум женщинам) объявлено подозрение в приготовлении убийства из корыстных побуждений двух или более лиц по предварительному сговору группы лиц по заказу.
Напомним, мать Надежда Головач и ее 31-летняя дочь Юлия Зайковская исчезли на пути из Броваров в Киев. Позже правоохранители на территории Броварского района обнаружили их автомобиль Toyota Rav4.
Позже стало известно, что исчезновение женщин - часть спецоперации СБУ по предупреждению и раскрытию заказного убийства.
Как сообщили в СБУ, заказчиком оказался бывший муж потерпевшей Головач, с которой у него продолжаются судебные споры по разделу имущества после развода. Преследуя корыстную цель, осознавая неизбежность судебного решения в пользу бывшей жены и ее дочери, действуя в сговоре с уже своей третьей женой, заказал и проплатил убийство (50 тысяч долларов США). В конце концов женщин удалось спасти, а четырех подозреваемых задержали.