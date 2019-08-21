Поліція: вбивство двох жінок з Броварів інсценували для затримання замовників
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпняю УНН. Правоохоронці провели спецоперацію з інсценування вбивства двох жінок з Броварів Київської області, щоб вийти на групу замовників злочину. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП у Києві.
"Затримали чотирьох підозрюваних в організації замовного вбивства двох жінок, життя яких оцінили у 50 тисяч доларів США. Спецоперація закінчилася вдало - мати та донька лишилися живі", - зазначили у поліції.
"Замовником виявився колишній чоловік потерпілої, з якою у нього тривають судові спори щодо поділу майна після розлучення. Переслідуючи корисну мету, усвідомлюючи неминучість судового рішення на користь колишньої дружини та її доньки, діючи в змові із уже своєю третьою дружиною, замовив та проплатив вбивство (50 тисяч доларів США)", - повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
Групу зловмисників затримано у порядку ст. 208 КПК України.
За місцем їх проживання та перебування проведено санкціоновані обшуки, під час яких, як вказано, виявлено та вилучено: сім-картки операторів мобільного зв’язку та мобільні телефони, банківські картки, частину грошових коштів, якими розраховувалися за вчинення замовного вбивства.
На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України триває.
Готуються повідомлення про підозру, клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, а також клопотання про проведення обшуків та про призначення судових експертиз по вилучених речах і документах.
Нагадаємо, матір Надія Головач та її 31-річна донька Юлія Зайковська зникли на шляху з Броварів до Києва. Пізніше правоохоронці на території Броварського району виявили їхній автомобіль Toyota Rav4.