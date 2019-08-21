Полиция: убийство двух женщин из Броваров инсценировали для задержания заказчиков

"Задержали четырех подозреваемых в организации заказного убийства двух женщин, жизнь которых оценили в 50 тысяч долларов США. Спецоперация закончилась удачно - мать и дочь остались живы", - отметили в полиции.

"Заказчиком оказался бывший муж потерпевшей, с которой у него продолжаются судебные споры по разделу имущества после развода. Преследуя полезную цель, осознавая неизбежность судебного решения в пользу бывшей жены и ее дочери, действуя в сговоре с уже своей третьей женой, заказал и проплатил убийство (50 тысяч долларов США)", - сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

Группу злоумышленников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

По месту жительства и пребывания проведены санкционированные обыски, во время которых, как указано, обнаружено и изъято: сим-карты операторов мобильной связи и мобильные телефоны, банковские карты, часть денежных средств, которыми рассчитывались за совершение заказного убийства.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины продолжается.

Готовятся сообщение о подозрении, ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также ходатайства о проведении обысков и о назначении судебных экспертиз по изъятым вещам и документам.

Напомним, мать Надежда Головач и ее 31-летняя дочь Юлия Зайковская исчезли на пути из Броваров в Киев. Позже правоохранители на территории Броварского района обнаружили их автомобиль Toyota Rav4.