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Полиция: убийство двух женщин из Броваров инсценировали для задержания заказчиков

Полиция: убийство двух женщин из Броваров инсценировали для задержания заказчиков

Киев  •  УНН

 • 16113 просмотра

КИЕВ. 21 серпняю УНН. Правоохранители провели спецоперацию по инсценировке убийства двух женщин из Броваров киевской области, чтобы выйти на группу заказчиков преступления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб ГУНП в Киеве.

"Задержали четырех подозреваемых в организации заказного убийства двух женщин, жизнь которых оценили в 50 тысяч долларов США. Спецоперация закончилась удачно - мать и дочь остались живы", - отметили в полиции.

"Заказчиком оказался бывший муж потерпевшей, с которой у него продолжаются судебные споры по разделу имущества после развода. Преследуя полезную цель, осознавая неизбежность судебного решения в пользу бывшей жены и ее дочери, действуя в сговоре с уже своей третьей женой, заказал и проплатил убийство (50 тысяч долларов США)", - сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

Группу злоумышленников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

По месту жительства и пребывания проведены санкционированные обыски, во время которых, как указано, обнаружено и изъято: сим-карты операторов мобильной связи и мобильные телефоны, банковские карты, часть денежных средств, которыми рассчитывались за совершение заказного убийства.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины продолжается.

Готовятся сообщение о подозрении, ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также ходатайства о проведении обысков и о назначении судебных экспертиз по изъятым вещам и документам.

Напомним, мать Надежда Головач и ее 31-летняя дочь Юлия Зайковская исчезли на пути из Броваров в Киев. Позже правоохранители на территории Броварского района обнаружили их автомобиль Toyota Rav4.

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