Замовлення вбивства матері та доньки на Київщині: сьогодні підозрюваним обиратимуть запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Сьогодні Шевченківський районний суд столиці розгляне клопотання прокуратури Київської області про обрання запобіжного заходу чотирьом особам, затриманим за підозрою в організації замовного вбивства матері та доньки на Київщині. Про це УНН повідомила прессекретар прокуратури в області Мар’яна Гайовська.
За її словами, сьогодні Шевченківський райсуд столиці має розглянути клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу 4 підозрюваним.
"Прокуратура проситиме тримання під вартою без визначення застави", - повідомила прессекретар.
За її словами, усім чотирьом (двом чоловікам та двом жінкам) оголошено підозру у готуванні вбивства з корисливих мотивів двох чи більше осіб за попередньою змовою групи осіб на замовлення.
Нагадаємо, матір Надія Головач та її 31-річна донька Юлія Зайковська зникли на шляху з Броварів до Києва. Пізніше правоохоронці на території Броварського району виявили їхній автомобіль Toyota Rav4.
Пізніше стало відомо, що зникнення жінок – частина спецоперації СБУ з попередження та розкриття замовного вбивства.
Як повідомили в СБУ, замовником виявився колишній чоловік потерпілої Головач, з якою у нього тривають судові спори щодо поділу майна після розлучення. Переслідуючи корисливу мету, усвідомлюючи неминучість судового рішення на користь колишньої дружини та її доньки, діючи в змові із уже своєю третьою дружиною, замовив та проплатив вбивство (50 тисяч доларів США). Врешті жінок вдалося врятувати, а чотирьох підозрюваних затримали.