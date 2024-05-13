Заморозки идут в Украину: каким областям приготовиться

Украинские синоптики предупреждают о заморозках на поверхности почвы сразу в ряде областей, которые ожидаются уже 14 мая, передает УНН.

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По данным Укргидрометцентра, ночью 14 мая в западных, северных и Винницкой областях на поверхности почвы заморозки 0-5° (І уровень опасности, желтый).

В то же время 14-16 мая в ряде областей, кроме Закарпатской, Волынской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Кировоградской и Запорожской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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