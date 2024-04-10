В Киеве установили новые температурные рекорды

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  100122 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
  •  100177 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
  •  103393 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
  •  102057 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
  •  80241 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  114591 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  114898 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
9 апреля 2024, 15:10  •  114250 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
9 апреля 2024, 14:43  •  108053 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
9 апреля 2024, 07:16  •  113451 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

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Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  374445 просмотра
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4 апреля 2024, 15:10  •  395123 просмотра
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3 апреля 2024, 11:28  •  452970 просмотра

В Киеве установили новые температурные рекорды

9 апреля Киев пережил чрезвычайно теплый день, установив новые температурные рекорды с максимальной температурой воздуха 25,3°C и среднесуточной температурой 19,0°C, что превзошло предыдущие рекорды 1972 года.

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В Киеве установили новые температурные рекорды

Как россияне захватывают украинское имущество на ВОТ - Федоров

Российские оккупанты захватывают украинское имущество на оккупированных территориях и объявляют его бесхозным согласно российскому законодательству: с начала апреля в Мелитополе уже захвачено 60 квартир и домов.

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Как россияне захватывают украинское имущество на ВОТ - Федоров

ВСУ предупреждают об угрозе БпЛА в Запорожской и Днепропетровской областях

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о возможных ударах вражеских беспилотников в Запорожской и Днепропетровской областях.

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ВСУ предупреждают об угрозе БпЛА в Запорожской и Днепропетровской областях

Ракетный удар по Одесской области: россияне попали в АЗС, среди травмированных 4-летняя девочка

4-летняя девочка получила осколочное ранение спины и контузию в результате российского ракетного обстрела Одесского района, в результате которого погибли 4 человека, в том числе ребенок, и еще 14 получили ранения.

Война •   •  11121 просмотра
Ракетный удар по Одесской области: россияне попали в АЗС, среди травмированных 4-летняя девочка

"Дипломатия Патриотов в полном разгаре": Кулеба рассказал детали разговора с Боррелем

Украина и ЕС работают на всех уровнях над усилением противовоздушной обороны Украины путем поиска дополнительных систем ПВО Patriot для Украины.

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"Дипломатия Патриотов в полном разгаре": Кулеба рассказал детали разговора с Боррелем

Ракетный удар рф по Одесской области: количество пострадавших возросло до 14

10 апреля в результате российского ракетного удара по Одесской области погибли 4 человека, в том числе 10-летняя девочка, и еще 14 получили ранения.

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Ракетный удар рф по Одесской области: количество пострадавших возросло до 14

На Кировоградщине работала ППО - Райкович

В небе над Александрийским районом Кировоградской области, отработала противовоздушная оборона. Из-за атаки россиян есть повреждения жилых домов и хозяйственных построек.

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На Кировоградщине работала ППО - Райкович

Идет шестой час рассмотрения поправок к законопроекту о мобилизации: в сессионном зале ВР осталось 38 нардепов

Верховная Рада рассматривает поправки к законопроекту о мобилизации уже шесть часов, а в сессионном зале осталось лишь 35-38 депутатов, что делает результативное голосование сегодня маловероятным.

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Идет шестой час рассмотрения поправок к законопроекту о мобилизации: в сессионном зале ВР осталось 38 нардепов

Авдеевское направление: окрестности Тоненького стали кладбищем военной техники россиян - DeepState

Окрестности Тоненького превратились в кладбище российской военной техники, где накопилось более 70 единиц поврежденной вражеской техники.

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Авдеевское направление: окрестности Тоненького стали кладбищем военной техники россиян - DeepState

Около 10 млрд долларов нужно будет на восстановление Харькова - мэр

По словам городского головы Игоря Терехова, на восстановление Харькова из-за российской агрессии понадобится около 10 миллиардов долларов, поскольку восстановительные и реконструкционные работы продолжаются, несмотря на постоянные обстрелы.

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Около 10 млрд долларов нужно будет на восстановление Харькова - мэр