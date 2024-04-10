В Киеве установили новые температурные рекорды

Впервые за 52 года установлены новые температурные рекорды в столице Украины. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает УНН.

Детали

В Киеве продолжают продолжаться температурные рекорды. Следовательно, по информации, 9 апреля столица пережила чрезвычайно теплый день, установив два новых температурных рекорда.

Максимальная температура воздуха достигла 25,3°С, превзойдя предыдущий рекорд для этого дня, зафиксированный в 1972 году, на 1,5°С.

Также побила рекорды среднесуточная температура воздуха, достигнув 19,0°С. Это превысило предыдущий рекорд 1972 года на 1,9°С, что свидетельствует о чрезвычайно теплом дне для этого периода года.

8-9 апреля в Украине сохранится теплая и сухая погода - Укргидрометцентр