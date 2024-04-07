8-9 апреля в Украине сохранится теплая и сухая погода - Укргидрометцентр

Начало недели в Украине обещает теплую погоду до 23-25°. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

В понедельник, 8 апреля, в Украине без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура ночью 5-10° тепла, днем 18-23°.

В Киеве в понедельник также без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 8 апреля самая высокая температура днем была 26,3° в 1975 г., самая низкая ночью -6,5° в 1944 г.

Во вторник, 9 апреля, в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 20-25°.

В Киеве во вторник без осадков. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью около 10°, днем 23-25°.

Теплая погода начала апреля установила в Киеве три новых рекорда