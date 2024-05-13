Заморозки йдуть в Україну: яким областям приготуватися
Київ • УНН
Вночі 14 травня у західних, північних та Вінницькій областях України очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5°С, а 14-16 травня у більшості областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Українські синоптики попереджають про заморозки на поверхні ґрунту оразу у низці областей, які очукують вже 14 травня, передає УНН.
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За даними Укргідрометцентру, уночі 14 травня в західних, північних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий).
Водночас 14-16 травня в низці областей, крім Закарпатської, Волинської, Житомирської, Чернігівської, Сумської, Кіровоградської та Запорізької областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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