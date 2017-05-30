Вместо создания системы э-декларирования фирма вывела деньги за границу - прокуратура

"Правоохранители проводят обыски в обществе, которое вместо создания собственной системы электронного декларирования для НАПК, вывело средства за границу, приобщило посторонних лиц к созданию системы и уклонилось от уплаты налогов в госбюджет на почти 1 млн грн", - говорится в сообщении.

Указано, что на основании постановлений суда, прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками ГФС проводит ряд санкционированных обысков в обществе "Миранда", а также по месту жительства бывшего его директора и бухгалтера в рамках уголовного производства, открытого по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.1 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины.

"При осуществлении досудебного расследования установлено, что бывший директор указанного общества, получив средства от международных организаций на разработку реестра временно перемещенных лиц и системы электронного декларирования для НАПК, вопреки договорам, через субподрядную организацию, которая имеет признаки фиктивности, перечислил полученные средства на счета общества, которое не является резидентом Украины", - пояснили в прокуратуре.

При этом отмечается, что во время перечисления средств в госбюджет не поступило обязательных платежей и сборов на общую сумму почти 1 млн гривен.

Следователи также установили, что полученные средства нерезидентом Украины были обналичены и использовались не по назначению.

"Также, общество, в соответствии с заключенными договорами, должно было самостоятельно разработать систему электронного декларирования для НАПК, впрочем, бывший директор общества привлек к этой работе преподавателя и молодых специалистов одного из высших учебных заведений Киева", - добавили в прокуратуре.

По данным ведомства, общество за выполненную работу рассчиталось только с двумя лицами из семи.

Ранее было сообщено о подозрении в совершении вышеуказанных уголовных преступлений экс-директору общества прокуратурой Киевской области.

Как сообщал УНН, прокуратура Киевской области проводит обыски у экс-главы компании "Миранда" Юрия Новикова, компания которого занималась разработкой программного обеспечения для системы э-декларирования.



Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции планирует в ближайшее время подать в суд на ГП "Украинские специальные системы" в связи со сбоями в работе Единого государственного реестра деклараций чиновников.



