Вместо создания системы э-декларирования фирма вывела деньги за границу - прокуратура

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 41889 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 102477 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 113788 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 126195 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 146160 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159892 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 123311 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138890 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189836 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291335 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
72%
Популярные новости

Зеленский официально подтвердил проведение операции в Белгородской области

7 апреля, 18:05 • 10442 просмотра

Бывшего Генпрокурора Костина назначили послом в Нидерландах

7 апреля, 18:15 • 9370 просмотра

Премьер Канады: политика Трампа ведет США к рецессии и самосаботажу

7 апреля, 18:33 • 7380 просмотра

Зеленский назначил Нечитайло послом в Китае, а Мельника – представителем Украины в ООН

7 апреля, 18:41 • 7252 просмотра

Оккупанты атакуют Запорожье дронами, работает ПВО

7 апреля, 18:55 • 7144 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 188633 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 244842 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 446443 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 399299 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 484477 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 27890 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 27602 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 42327 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64634 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 71202 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Вместо создания системы э-декларирования фирма вывела деньги за границу - прокуратура

Киев • УНН

 • 11702 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Правоохранители проводят обыски в ООО "Миранда", которое занималось разработкой системы электронного декларирования и подозревается в уклонении от уплаты налогов на почти 1 млн грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области, передает УНН.

Вместо создания системы э-декларирования фирма вывела деньги за границу - прокуратура

"Правоохранители проводят обыски в обществе, которое вместо создания собственной системы электронного декларирования для НАПК, вывело средства за границу, приобщило посторонних лиц к созданию системы и уклонилось от уплаты налогов в госбюджет на почти 1 млн грн", - говорится в сообщении.

Указано, что на основании постановлений суда, прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками ГФС проводит ряд санкционированных обысков в обществе "Миранда", а также по месту жительства бывшего его директора и бухгалтера в рамках уголовного производства, открытого по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.1 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины.

"При осуществлении досудебного расследования установлено, что бывший директор указанного общества, получив средства от международных организаций на разработку реестра временно перемещенных лиц и системы электронного декларирования для НАПК, вопреки договорам, через субподрядную организацию, которая имеет признаки фиктивности, перечислил полученные средства на счета общества, которое не является резидентом Украины", - пояснили в прокуратуре.

При этом отмечается, что во время перечисления средств в госбюджет не поступило обязательных платежей и сборов на общую сумму почти 1 млн гривен.

Следователи также установили, что полученные средства нерезидентом Украины были обналичены и использовались не по назначению.

"Также, общество, в соответствии с заключенными договорами, должно было самостоятельно разработать систему электронного декларирования для НАПК, впрочем, бывший директор общества привлек к этой работе преподавателя и молодых специалистов одного из высших учебных заведений Киева", - добавили в прокуратуре.

По данным ведомства, общество за выполненную работу рассчиталось только с двумя лицами из семи.

Ранее было сообщено о подозрении в совершении вышеуказанных уголовных преступлений экс-директору общества прокуратурой Киевской области.

Как сообщал УНН, прокуратура Киевской области проводит обыски у экс-главы компании "Миранда" Юрия Новикова, компания которого занималась разработкой программного обеспечения для системы э-декларирования.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции планирует в ближайшее время подать в суд на ГП "Украинские специальные системы" в связи со сбоями в работе Единого государственного реестра деклараций чиновников.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$65.10
Bitcoin
$79,944.00
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$3,014.85
Ethereum
$1,590.86