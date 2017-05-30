Замість створення системи е-декларування фірма вивела гроші за кордон - прокуратура

“Правоохоронці проводять обшуки на товаристві, яке замість створення власної системи електронного декларування для НАЗК, вивело кошти за кордон, долучило сторонніх осіб до створення системи та ухилилось від сплати податків до держбюджету на майже 1 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на підставі ухвал суду, прокуратура Київської області спільно зі співробітниками ДФС проводить низку санкціонованих обшуків в товаристві “Міранда”, а також за місцем проживання колишнього його директора та бухгалтера в рамках кримінального провадження, відкритого за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.366 (службове підроблення), ч.1 ст.212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) КК України.

"Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що колишній директор вказаного товариства, отримавши кошти від міжнародних організацій на розробку реєстру тимчасово переміщених осіб та системи електронного декларування для НАЗК, всупереч договорів, через субпідрядну організацію, яка має ознаки фіктивності, перерахував отримані кошти на рахунки товариства, яке не є резидентом України", - пояснили у прокуратурі.

При цьому зазначається, що підчас перерахунку коштів до держбюджету не надійшло обов’язкових платежів та зборів на загальну суму майже 1 млн гривень.

Слідчі також встановили, що отримані кошти нерезидентом України були обготівковані та використовувались не за призначенням.

"Також, товариство, відповідно до укладених договорів, мало самостійно розробити систему електронного декларування для НАЗК, втім, колишній директор товариства залучив до цієї роботи викладача та молодих спеціалістів одного з вищих навчальних закладів м. Києва“, - додали у прокуратурі.

За даними відомства, товариство за виконану роботу розрахувалося лише з двома особами із семи.

Раніше було повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень екс-директору товариства прокуратурою Київської області.

Як повідомляв УНН, прокуратура Київської області проводить обшуки в екс-голови компанії “Міранда” Юрія Новікова, компанія якого займалась розробкою програмного забезпечення для системи е-декларування.



Нагадаємо, Національне агентство з запобігання корупції планує найближчим часом подати до суду на ДП “Українські спеціальні системи” у зв’язку зі збоями у роботі Єдиного державного реєстру декларацій чиновників.



