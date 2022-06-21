Вместо Денисовой: в ВР внесли кандидата на должность нового омбудсмена
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Глава ВР Руслан Стефанчук внес в парламент предложение о назначении народного депутата Дмитрия Лубинца на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, передает УНН.
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"В соответствии с требованиями законодательства, внес предложение по кандидатуре народного депутата Украины Лубинца Дмитрия Валерьевича на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека", – написал Стефанчук.
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Стефанчук верит, что опыт Лубинца в должности председателя Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений, а также его профессиональные и человеческие качества создадут все необходимые предпосылки для выполнения полномочий, возложенных на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
Добавим
В Верховной Раде создали Межфракционное депутатское объединение "За свободный Кавказ". В него входит Дмитрий Лубинец.
Напомним
Верховная Рада проголосовала за увольнение Людмилы Денисовой с должности уполномоченного по правам человека.
Денисова заявляла, что будет обжаловать свое увольнение в суде.
Ранее сообщали, что следующим Уполномоченным Верховной Рады по правам человека станет женщина, однако конкретной кандидатуры пока нет. Кроме того, в законодательстве есть возрастные ограничения.