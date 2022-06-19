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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У ВР створили міжфракційне об'єднання "За вільний Кавказ"

У ВР створили міжфракційне об'єднання "За вільний Кавказ"

Київ • УНН

 • 266773 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. У Верховній Раді створили Міжфракційне депутатське об'єднання "За вільний Кавказ". Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

«Я маю честь очолити МДО. Весь список народних депутатів, які увійшли до складу об'єднання:

1. Гончаренко Олексій
2. В'ятрович Володимир
3. Чийгоз Ахтем
4. Парубій Андрій
5. Потураєв Микита
6. Магомедов Муса
7. Лубінець Дмитро
8. Саврасов Максим
9. Юраш Святослав
10. Наливайченко Валентин

Мета зрозуміла з назви - допомога пригніченим росією народам Північного Кавказу», - написав нардеп у себе в Телеграм-каналі.

Також він додав жартома, що «головою військової комендатури вирішили обрати Дмитра Корчинскього».

Додамо

У 2019 році також за участі Гончаренка у парламенті було створено міжфракційне об'єднання "Кубань", яке мало опікуватися інтеграцією територій, де проживали етнічні українці, в український культурний і соціальний простір.

Українські Національні Новини

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