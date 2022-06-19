У ВР створили міжфракційне об'єднання "За вільний Кавказ"

«Я маю честь очолити МДО. Весь список народних депутатів, які увійшли до складу об'єднання:

1. Гончаренко Олексій

2. В'ятрович Володимир

3. Чийгоз Ахтем

4. Парубій Андрій

5. Потураєв Микита

6. Магомедов Муса

7. Лубінець Дмитро

8. Саврасов Максим

9. Юраш Святослав

10. Наливайченко Валентин

Мета зрозуміла з назви - допомога пригніченим росією народам Північного Кавказу», - написав нардеп у себе в Телеграм-каналі.

Також він додав жартома, що «головою військової комендатури вирішили обрати Дмитра Корчинскього».

Додамо

У 2019 році також за участі Гончаренка у парламенті було створено міжфракційне об'єднання "Кубань", яке мало опікуватися інтеграцією територій, де проживали етнічні українці, в український культурний і соціальний простір.