Замість Денісової: до ВР внесли кандидата на посаду нового омбудсмена
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Голова ВР Руслан Стефанчук вніс до парламенту пропозицію про призначення народного депутата Дмитра Лубінця на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, передає УНН.
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"Відповідно до вимог законодавства, вніс пропозицію щодо кандидатури народного депутата України Лубінця Дмитра Валерійовича на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", - написав Стефанчук.
Деталі
Стефанчук вірить, що досвід Лубінця на посаді голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, а також його професійні та людські якості створять усі необхідні передумови для виконання в повному обсязі повноважень, покладених на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Додамо
У Верховній Раді створили Міжфракційне депутатське об'єднання "За вільний Кавказ". До нього входить Дмитро Лубінць.
Нагадаємо
Верховна Рада проголосувала за звільнення Людмили Денісової з посади уповноваженого з прав людини.
Денісова заявляла, що буде оскаржувати своє звільнення в суді.
Раніше повідомляли, що наступним Уповноваженим Верховної Ради з прав людини стане жінка, однак конкретної кандидатури наразі немає. Крім того, в законодавстві є вікові обмеження.