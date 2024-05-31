Заместителя председателя Ровенского облсовета разоблачили на взятке в почти полмиллиона гривен

Заместителю председателя Ровенского областного совета сообщили о подозрении в получении от частного предпринимателя взятки за землю и имущество детского санатория в почти полмиллиона гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

НАБУ и САП совместно с управлением СБУ в Ровенской области сообщили заместителю председателя Ровенского областного совета о подозрении в получении от частного предпринимателя неправомерной выгоды за "помощь" с земельным и имущественным вопросами - говорится в сообщении НАБУ.

По данным следствия, в конце 2021 года частный предприниматель на электронном аукционе приобрел неработающий детский санаторий, который когда-то находился в коммунальной собственности.

Заместитель председателя областного совета, узнав, что покупатель также хочет получить в собственность материальные ценности санатория и землю под ним, пообещал помочь. Речь шла о списании имущества и принятии депутатами Ровенского областного совета решения о продаже участка площадью 5,4 га.

"За такие "услуги" чиновник в 2022-2023 гг. получил от предпринимателя неправомерную выгоду на общую сумму почти полмиллиона гривен", - указали в НАБУ.

Действия чиновника квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 (вымогательство неправомерной выгоды за осуществление влияния. ) и ч. 4 ст. 368 УК Украины (Получение взятки в особо крупном размере).

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