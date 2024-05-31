Заступника голови Рівненської облради викрили на хабарі у майже пів мільйона гривень
Київ • УНН
Заступника голови Рівненської обласної ради викрили на хабарі у майже півмільйона гривень від приватного підприємця за допомогу у вирішенні земельних та майнових питань.
Заступнику голови Рівненської обласної ради повідомили про підозру в одержанні від приватного підприємця хабаря за землю та майно дитячого санаторію у майже пів мільйона гривень. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу НАБУ.
НАБУ і САП спільно з Управлінням СБУ в Рівненській області повідомили заступнику голови Рівненської обласної ради про підозру в одержанні від приватного підприємця неправомірної вигоди за "допомогу" із земельним та майновим питаннями
За даними слідства, в кінці 2021 року приватний підприємець на електронному аукціоні придбав непрацюючий дитячий санаторій, який колись перебував у комунальній власності.
Заступник голови обласної ради, дізнавшись, що покупець також хоче отримати у власність матеріальні цінності санаторію та землю під ним, пообіцяв допомогти. Йшлося про списання майна та ухвалення депутатами Рівненської обласної ради рішення про продаж ділянки площею 5,4 га.
"За такі "послуги" посадовець у 2022-2023 рр. отримав від підприємця неправомірну вигоду на загальну суму майже пів мільйона гривень", - вказали в НАБУ.
Дії посадовця кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 (вимагання неправомірної вигоди за здійснення впливу.) та ч. 4 ст. 368 КК України (одержання хабаря в особливо великому розмірі).
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