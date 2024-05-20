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Слідство у справі Гринкевича про хабар на 500 тис. дол. завершили - ДБР

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Київ • УНН

 • 14740 перегляди

Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило розслідування щодо львівського бізнесмена, який намагався підкупити одного з керівників ДБР за 500 тисяч доларів.

Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило розслідування щодо львівського бізнесмена, який намагався підкупити одного з керівників ДБР за 500 тисяч доларів, пише УНН.

Як повідомило джерело УНН, ідеться про Ігоря Гринкевича.

Деталі

"Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно львівського бізнесмена, який пропонував 500 тисяч доларів США одному із керівників Головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні вилученого майна, а також закриття кримінального провадження відносно підконтрольних йому компаній – одних з найбільших постачальників Міністерства оборони. На теперішній час сторона захисту ознайомлюється із матеріалами досудового розслідування, після чого воно буде передано до суду", - повідомили у ДБР.

В Офісі Генпрокурора уточнили, що завершено досудове розслідування стосовно громадянина за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з можливою конфіскацією майна.

Суть справи

Як вказали у ДБР, встановлено, що львівський бізнесмен, дізнавшись про порушення у 2023 році слідчими Бюро кримінального провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ, вирішив піти на крайні заходи та завчасно "відкупися", аби уникнути кримінальної відповідальності.

"Після пропозиції хабаря посадовець ДБР одразу повідомив про це своєму керівництву. Бізнесмен призначив йому зустріч у ресторані, де передав сумку з готівкою. Після чого був одразу затриманий працівниками Бюро", - повідомили у ДБР.

Справа Гринкевичів: ДБР повідомило львівському бізнесмену про підозру за мільярдну оборудку з одягом для ЗСУ17.01.24, 12:49 • 20870 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
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