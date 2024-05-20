Следствие по делу Гринкевича о взятке на 500 тыс. долл. завершили - ГБР

Государственное бюро расследований сообщило, что завершило расследование в отношении львовского бизнесмена, который пытался подкупить одного из руководителей ГБР за 500 тысяч долларов, пишет УНН.

Как сообщил источник УНН, речь идет об Игоре Гринкевиче.

Детали

"Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении львовского бизнесмена, который предлагал 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР за содействие в возвращении изъятого имущества, а также закрытие уголовного производства в отношении подконтрольных ему компаний - одних из крупнейших поставщиков Министерства обороны. В настоящее время сторона защиты знакомится с материалами досудебного расследования, после чего оно будет передано в суд", - сообщили в ГБР.

В Офисе Генпрокурора уточнили, что завершено досудебное расследование в отношении гражданина по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с возможной конфискацией имущества.

Суть дела

Как указали в ГБР, установлено, что львовский бизнесмен, узнав о возбуждении в 2023 году следователями Бюро уголовного производства по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ, решил пойти на крайние меры и заблаговременно "откупиться", чтобы избежать уголовной ответственности.

"После предложения взятки чиновник ГБР сразу сообщил об этом своему руководству. Бизнесмен назначил ему встречу в ресторане, где передал сумку с наличными. После чего был сразу задержан работниками Бюро", - сообщили в ГБР.

Дело Гринкевичей: ГБР сообщило львовскому бизнесмену о подозрении за миллиардную сделку с одеждой для ВСУ