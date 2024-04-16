Замглавы Полтавского облсовета заподозрили в путешествии ЕС под видом командировки

Заместителя председателя Полтавского областного совета заподозрили в том, что путешествовал ЕС под видом служебной командировки, он получил сообщение о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса, сообщили во вторник в Службе безопасности Украины, пишет УНН.

Служба безопасности и Государственное бюро расследований задокументировали преступления со стороны заместителя председателя Полтавского областного совета. По данным следствия, в марте 2023 года чиновник оформил себе служебную командировку в город Быдгощ Республики Польша и под видом рабочей поездки выехал за пределы Украины. Однако, как свидетельствуют материалы дела, после пересечения государственной границы депутат поехал по личным делам в одну из юго-западных стран ЕС. Там он находился весь срок "служебной командировки" - рассказали в СБУ.

Об этом, как сообщается, свидетельствуют выписки с банковских карточек, которые чиновник использовал для оплаты счетов в зарубежных отелях, ресторанах и магазинах.

Также, по имеющимся данным, во время пребывания за границей он подписал доверенность на иностранную гражданку для приобретения себе недвижимости в Евросоюзе, указали в СБУ.

Кроме того, по возвращении чиновник, по данным СБУ, "внес недостоверные сведения в отчетные документы по итогам иностранной командировки".

Во время обысков у депутата изъяты оригиналы документов, в том числе иностранных, относительно его проживания и маршрутов поездок за пределами Украины. Также обнаружены мобильные телефоны, подтверждающие незаконную деятельность чиновника, отметили в спецслужбе.

На основании полученных доказательств должностному лицу сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ст. 366 (служебный подлог);

▪️ ст. 190 (мошенничество);

▪️ ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.

За два года на заграничные командировки представителей ОП из госбюджета было потрачено почти 10 млн гривен - нардеп