За два года на заграничные командировки представителей ОП из госбюджета было потрачено почти 10 млн гривен - нардеп
Киев • УНН
За два года государственный бюджет Украины потратил почти 9,58 млн грн на заграничные командировки чиновников Офиса президента, причем самая дорогая поездка обошлась в 261,3 тыс. грн на человека.
За два года на заграничные командировки представителей Офиса президента, без учета официальных делегаций, потратили из бюджета 9,58 млн гривен, сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.
Детали
Как сообщил Ярослав Железняк, на заграничные командировки различных должностных лиц Офиса президента за два года было потрачено 9,58 млн гривен. Самая дорогая командировка была в мае 2023 года - 261,3 тыс гривен на человека.
Дополнение
Нардеп добавляет, что заместитель председателя Офиса президента Ростислав Шурма в 2023 году получил компенсацию на командировку в размере 428 тыс. гривен, из которых - 196 тыс. гривен было получено за командировку в октябре.
Напомним
Народный депутат от партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко заявил в пятницу, что его в очередной раз не выпустили за границу в командировку. Позже стало известно, что его командировка за границу отменена Верховной Радой.
В СБУ сообщили, что рф планировала использовать в своих ИПСО против Украины встречу Петра Порошенко с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Поэтому руководство Верховной Рады не предоставило разрешение на заграничную командировку украинскому депутату
2 декабря депутат от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что власть не выпустила ее и двух коллег по фракции Ирину Геращенко и Марию Ионову в командировку в США.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в ответ на жалобы народных депутатов привел статистику, как и сколько времени они находились за границей.
За два года на заграничные командировки представителей ОП из госбюджета было потрачено почти 10 млн гривен - нардеп
За два года государственный бюджет Украины потратил почти 9,58 млн грн на заграничные командировки чиновников Офиса президента, причем самая дорогая поездка обошлась в 261,3 тыс. грн на человека.
Суд оставил без изменений приговор экс-главе Госавиаслужбы
Высший антикоррупционный суд оставил без изменений приговор бывшему председателю Государственной авиационной службы Денису Антонюку за злоупотребление служебным положением, от которого пострадала авиакомпания "Украинские средиземноморские авиалинии". Он получил 3,5 года лишения свободы, 3 года запрета занимать руководящие должности и штраф.
Нардеп Шпенов слагает мандат
Народный депутат Украины Дмитрий Шпенов подал заявление о сложении мандата, оно будет рассмотрено на следующем пленарном заседании Верховной Рады, в результате чего в парламенте останется 401 депутат.
Экстремальные погодные явления в Европе случаются все чаще и это становится вызовом в области здравоохранения - директор Европейского бюро ВОЗ
ВОЗ призывает правительства продолжать борьбу с климатической угрозой, которая также является серьезным вызовом в области здравоохранения. По данным ВОЗ, только в прошлом году в Европе жара стала причиной гибели 62 тысяч человек.
Встреча Лукашенко и главы КНР Си Цзиньпина длилась втрое дольше запланированного времени: детали
Встреча президента Китая Си Цзиньпина с белорусским лидером Александром Лукашенко в Пекине длилась более трех часов, была посвящена стратегическому партнерству и завершилась обменом подарками.
Силы обороны получили еще 5 тысяч FPV-дронов от операции "Единство"
Силы обороны Украины получили еще 5000 беспилотников FPV с боеприпасами в рамках операции "Единство", в дополнение к начальной партии в 3000 единиц, которая должна достичь общего количества в 10 000 беспилотников.
Первые 30 украинских команд представили инновации для гуманитарного разминирования
Около 30 украинских команд разработчиков представили свои устройства и идеи для участия в акселерационной программе, направленной на инновационные решения по гуманитарному разминированию.
На россии упал вертолет Ми-2 во время облета нефтепровода - росСМИ
Вертолет Ми-2 разбился в российском ставропольском крае из-за отказа двигателя во время пролета над нефтепроводом; оба пилота остались невредимыми.
На Киевщине столкнулись грузовик, легковушка и автобус: трое пострадавших
В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Киев-Ковель с участием грузовика, легкового автомобиля и автобуса три человека получили ранения и были госпитализированы.
650 грузовиков в очереди на границе со стороны Словакии из-за блокады дальнобойщиков
Блокада словацких дальнобойщиков привела к тому, что 650 грузовиков стоят в очереди на словацко-украинской границе, в дополнение к очередям со стороны Польши. Ситуация влияет на пограничное движение с Венгрией, но обычный поток сохраняется