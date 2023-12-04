За два года на заграничные командировки представителей ОП из госбюджета было потрачено почти 10 млн гривен - нардеп

За два года на заграничные командировки представителей Офиса президента, без учета официальных делегаций, потратили из бюджета 9,58 млн гривен, сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Детали

Как сообщил Ярослав Железняк, на заграничные командировки различных должностных лиц Офиса президента за два года было потрачено 9,58 млн гривен. Самая дорогая командировка была в мае 2023 года - 261,3 тыс гривен на человека.

Дополнение

Нардеп добавляет, что заместитель председателя Офиса президента Ростислав Шурма в 2023 году получил компенсацию на командировку в размере 428 тыс. гривен, из которых - 196 тыс. гривен было получено за командировку в октябре.

Напомним

Народный депутат от партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко заявил в пятницу, что его в очередной раз не выпустили за границу в командировку. Позже стало известно, что его командировка за границу отменена Верховной Радой.

В СБУ сообщили, что рф планировала использовать в своих ИПСО против Украины встречу Петра Порошенко с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Поэтому руководство Верховной Рады не предоставило разрешение на заграничную командировку украинскому депутату

2 декабря депутат от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что власть не выпустила ее и двух коллег по фракции Ирину Геращенко и Марию Ионову в командировку в США.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в ответ на жалобы народных депутатов привел статистику, как и сколько времени они находились за границей.