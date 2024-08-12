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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Замминистра энергетики Хейло уволили на фоне дела о взятке на полмиллиона долларов

Замминистра энергетики Хейло уволили на фоне дела о взятке на полмиллиона долларов

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 08:06  •  1975 просмотра

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Кабмин уволил Александра Хейла с должности заместителя министра энергетики Украины. Его задержали на взятке в $500 тыс. за разрешение на вывоз оборудования из прифронтового района.

Кабмин уволил Александра Хейло с должности заместителя министра энергетики Украины на фоне дела о взятке на полмиллиона долларов. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Детали

"Кабинетом министров Украины уволен Хейло Александр Валерьевич с должности заместителя министра энергетики Украины", - написал Мельничук в Telegram.

Дополнение

Перед этим НАБУ и САП сообщили, что заместителя министра энергетики Украины Александра Хейло и трех его сообщников разоблачили на получении взятки в полмиллиона долларов за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района.

Чиновник Минэнерго и его три сообщника задержаны "на горячем". Их действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Минэнерго после этого сообщило, что "безотлагательно внесло представление в Кабинет министров об увольнении указанного чиновника".

"Минэнерго тесно сотрудничает со следствием для обеспечения объективного расследования и установления всех обстоятельств правонарушения", - указывали в министерстве.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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