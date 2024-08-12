Замминистра энергетики Хейло уволили на фоне дела о взятке на полмиллиона долларов

Кабмин уволил Александра Хейло с должности заместителя министра энергетики Украины на фоне дела о взятке на полмиллиона долларов. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

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"Кабинетом министров Украины уволен Хейло Александр Валерьевич с должности заместителя министра энергетики Украины", - написал Мельничук в Telegram.

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Перед этим НАБУ и САП сообщили, что заместителя министра энергетики Украины Александра Хейло и трех его сообщников разоблачили на получении взятки в полмиллиона долларов за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района.

Чиновник Минэнерго и его три сообщника задержаны "на горячем". Их действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Минэнерго после этого сообщило, что "безотлагательно внесло представление в Кабинет министров об увольнении указанного чиновника".

"Минэнерго тесно сотрудничает со следствием для обеспечения объективного расследования и установления всех обстоятельств правонарушения", - указывали в министерстве.