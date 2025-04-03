Заместитель директора учебного заведения оказался российским шпионом: в Сумской области разоблачили крота

Заместитель директора одного из учебных заведений на севере Сумской области оказался российским информатором. Он сливал оккупантам разведданные о пунктах базирования и перемещения украинских военных на территории, граничащей с Курской областью. Российского агента задержали и сообщили ему о подозрении. Сейчас он находится под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщает СБУ передает УНН.

Фигурантом оказался заместитель директора одного из местных учебных заведений, который проживал в прифронтовом поселке и ожидал захвата рашистами всего северо-восточного региона Украины. Он передавал оккупантам разведданные о пунктах базирования и перемещения Сил обороны на территории, граничащей с Курской областью - говорится в заметке.

По данным СБУ, злоумышленник писал хвалебные оды россиянам в комментариях в телеграм-каналах, из-за чего и попал "во внимание" российских спецслужбистов.

Для сбора информации он объезжал приграничье под видом частных дел и скрыто фотографировал военные объекты, в частности запасные командные пункты украинских защитников. После этого – фиксировал координаты и отправлял их российскому куратору.

Служба безопасности задержала информатора и предотвратила "слив" актуальных сведений о дислокации и перемещении Сил обороны. Сейчас фигуранту сообщили о подозрении. Он находится под стражей без права внесения залога - сообщает СБУ.

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