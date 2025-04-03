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Заступник директора навчального закладу виявився російським шпигуном: на Сумщині викрили крота

Київ • УНН

 • 8282 перегляди

Посадовець передавав ворогу дані про позиції ЗСУ в прикордонних районах з Курською областю. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Заступник директора навчального закладу виявився російським шпигуном: на Сумщині викрили крота

Заступник директора одного з навчальних закладів на півночі Сумщини виявився російським інформатором. Він зливав окупантам розвіддані про пункти базування та переміщення українських військових на території, що межує з Курською областю. Російського агента затримали та повідомили йому про підозру. Наразі він знаходиться під вартою без права внесення застави.

Про це повідомляє СБУ передає УНН.

Фігурантом виявився заступник директора одного з місцевих навчальних закладів, який мешкав у прифронтовому селищі та очікував на захоплення рашистами всього північно-східного регіону України. Він передавав окупантам розвіддані про пункти базування та переміщення Сил оборони на території, що межує з Курською областю

- йдеться у дописі.

За даними СБУ, зловмисник писав хвалебні оди росіянам у коментарях в телеграм-каналах, через що і потрапив "до уваги" російських спецслужбістів.

Для збору інформації він об’їжджав прикордоння під виглядом приватних справ та приховано фотографував військові об’єкти, зокрема запасні командні пункти українських захисників. Після цього – фіксував координати та відправляв їх російському куратору.

Служба безпеки затримала інформатора і запобігла "зливу" актуальних відомостей про дислокацію та переміщення Сил оборони. Наразі фігуранту повідомили про підозру. Він перебуває під вартою без права внесення застави

- повідомляє СБУ.

СБУ: Ворог вербує українських дітей для диверсій та терактів02.04.25, 22:39 • 10077 переглядiв

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