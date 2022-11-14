"Замерзаем": в Мариуполе на домах появляются надписи об отсутствии тепла в городе

Детали

Андрющенко в своем сообщении отмечает, как оккупационные власти делают вид, что не замечают проблем населения, несмотря на то, что люди просто замерзают в собственных домах.

Цитата

"Мариуполь замерз. Такие надписи уже стали не исключение, а правило. Оккупационные власти и дальше делают вид, что проблемы нет.

Новоприбывший "оленевод" - гауляйтер из Якутии сразу включился в игру “не смотри в гору”. А люди продолжают замерзать. Без преувеличений", — говорится в сообщении.

Напомним

Во временно захваченном Мариуполе российские оккупанты планируют снести 147 домов.