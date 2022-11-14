"Замерзаем": в Мариуполе на домах появляются надписи об отсутствии тепла в городе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Мариуполе на стенах домов появляются надписи об отсутствии тепла в городе. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает УНН.
Детали
Андрющенко в своем сообщении отмечает, как оккупационные власти делают вид, что не замечают проблем населения, несмотря на то, что люди просто замерзают в собственных домах.
Цитата
"Мариуполь замерз. Такие надписи уже стали не исключение, а правило. Оккупационные власти и дальше делают вид, что проблемы нет.
Новоприбывший "оленевод" - гауляйтер из Якутии сразу включился в игру “не смотри в гору”. А люди продолжают замерзать. Без преувеличений", — говорится в сообщении.
Напомним
Во временно захваченном Мариуполе российские оккупанты планируют снести 147 домов.