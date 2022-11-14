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Окупанти хочуть знести у Маріуполі 147 будинків – радник мера

Окупанти хочуть знести у Маріуполі 147 будинків – радник мера

Київ • УНН

 • 274109 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. У тимчасово захопленому Маріуполі російські окупанти планують знести 147 будинків. Про це в Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує УНН.

Цитата

"Знесення будинків набирає шалених темпів. Всього окупаційна влада оголосила про знесення 147 будинків цього року. Близько 30% маріупольців заселені в цих будинках. Подальша доля мешканців невідома – окупаційна адміністрація і далі робить вигляд, що їх не існує", – написав Андрющенко.

Додамо

За словами радника мера, по всьому Маріуполю тривають щоденні відключення електроенергії. Справжня причина – постійні аварії через перезавантаження мережі, до якого призводять електрообігрівачі. 

Нагадаємо

У Маріуполі українські партизани – учасники групи спротиву "Ї" – знову зняли російський прапор на центральній площі Свободи.

У захопленому місті стрімко зросла присутність російських військових і "днрівців".

Українські Національні Новини

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