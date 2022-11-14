Українські партизани у Маріуполі зняли прапор рф на площі Свободи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У тимчасово захопленому Маріуполі українські партизани - учасники Групи спротиву "Ї" - знову зняли російський прапор на центральній площі Свободи. Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, передає УНН.
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"Група “Ї” Маріупольського Спротиву черговий раз “денацифікувала” російський прапор з Площі Свободи. Окупаційна влада або не помічає, або робить вигляд, що нічого не відбулося. Знов. Той прапор потрохи перетворюється на маріупольську Чорнобаєвку", - написав Андрющенко.
Нагадаємо
У тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області стрімко збільшилася присутність окупантів - як російських військових, так і "днрівців".