Українські партизани у Маріуполі зняли прапор рф на площі Свободи

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"Група “Ї” Маріупольського Спротиву черговий раз “денацифікувала” російський прапор з Площі Свободи. Окупаційна влада або не помічає, або робить вигляд, що нічого не відбулося. Знов. Той прапор потрохи перетворюється на маріупольську Чорнобаєвку", - написав Андрющенко.

Нагадаємо

У тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області стрімко збільшилася присутність окупантів - як російських військових, так і "днрівців".