"Наслідки херсонського відступу росіян": у Маріуполі різко побільшало окупантів - радник мера

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"Два дні поспіль в Маріуполі фіксуємо наслідки Херсонського відступу росіян. Стрімко збільшилась присутність військових окупантів як російських військових, так і «днрівців». Якщо до того вони рухались повз місто, то на зараз прибувають та зупиняються безпосередньо в Маріуполі", - зазначив Андрющенко у Telegram.

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Зі слів радника мера, окупанти "розквартировуються знов в пустих домах та квартирах маріупольців".

"Також, чергове зростання руху військових колон як з технікою, так і з БК. Щонайменше двічі вдень колони вантажівок кількістю в 40-60 автівок рухаються з напрямку Мангуша на виїзд в напрям Волноваха/Донецьк. Також збільшується кількість техніки, що залишається в місті. Частково паркують за звичкою прямо в житлових кварталах, неподалік власного розміщення", - зазначив Андрющенко.

З його слів, "можна стверджувати, що після Херсона Маріуполь впевнено перетворюється на головний військово-логістичний хаб та тилову базу окупантів".

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Російські окупаційні війська почали будувати лінію оборони навколо захопленого Маріуполя Донецької області, розповів радник мера міста Петро Андрющенко.