Окупанти почали будувати лінію оборони навколо Маріуполя - мерія
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Російські окупаційні війська почали будувати лінію оборони навколо захопленого Маріуполя Донецької області. Про це розповів радник мера міста Петро Андрющенко, інформує УНН.
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"Навколо Маріуполя окупанти почали будувати лінію оборони. Два міні-заводи з виробництва бетону, які змонтували в Маріуполі, працюють на фронт. Виробляють протитанкові бетоні "пірамідки", які частково везуть в бік Запоріжжя/Херсона. Частково встановлюють в районі траси між Маріуполем та смт Нікольске", - написав він в Telegram.
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Також, за словами посадовця, рашисти значно посилюють напрям з півночі в село Старий Крим.
"Попри всі заяви "россия здесь навсегда", у реальності росіяни не мають такого оптимізму. Тому, якщо до Харківського контрнаступу вони викопували техніку для фронту, то сьогодні в тренді процес значного укріплення Маріуполя", - додав він.
Доповнення
Новим де-факто гауляйтером Маріуполя став колишній мер Іркутська та Якутська, росіянин дмитро бердніков.