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Окупанти почали будувати лінію оборони навколо Маріуполя - мерія

Окупанти почали будувати лінію оборони навколо Маріуполя - мерія

Київ • УНН

 • 232334 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Російські окупаційні війська почали будувати лінію оборони навколо захопленого Маріуполя Донецької області. Про це розповів радник мера міста Петро Андрющенко, інформує УНН.

Цитата

"Навколо Маріуполя окупанти почали будувати лінію оборони. Два міні-заводи з виробництва бетону, які змонтували в Маріуполі, працюють на фронт. Виробляють протитанкові бетоні "пірамідки", які частково везуть в бік Запоріжжя/Херсона. Частково встановлюють в районі траси між Маріуполем та смт Нікольске", - написав він в Telegram

Деталі

Також, за словами посадовця, рашисти значно посилюють напрям з півночі в село Старий Крим.

"Попри всі заяви "россия здесь навсегда", у реальності росіяни не мають такого оптимізму. Тому, якщо до Харківського контрнаступу вони викопували техніку для фронту, то сьогодні в тренді процес значного укріплення Маріуполя", - додав він.

Доповнення

Новим де-факто гауляйтером Маріуполя став колишній мер Іркутська та Якутська, росіянин дмитро бердніков.

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