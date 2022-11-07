Оккупанты начали строить линию обороны вокруг Мариуполя - мэрия

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"Вокруг Мариуполя оккупанты начали строить линию обороны. Два мини-завода по производству бетона, которые смонтировали в Мариуполе, работают на фронт. Производят противотанковые бетонные "пирамидки", которые частично везут в сторону Запорожья/Херсона. Частично устанавливают в районе трассы между Мариуполем и пгт Никольское", - написал он в Telegram.

Детали

Также, по словам чиновника, рашисты значительно усиливают направление с севера в село Старый Крым.

"Несмотря на все заявления "россия здесь навсегда", в реальности россияне не имеют такого оптимизма. Поэтому, если до Харьковского контрнаступления они выкапывали технику для фронта, то сегодня в тренде процесс значительного укрепления Мариуполя", - добавил он.

Дополнение

Новым де-факто гауляйтером Мариуполя стал бывший мэр Иркутска и Якутска, россиянин дмитрий бердников.