До Маріуполя з рф приїжджає новий гауляйтер

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«Знайомтесь. Новий де-факто гауляйтер Маріуполя бердніков дмитро. Росіянин з краю оленеводів. Переведено з посади першого заступника голови уряду республіки Якутія. До того був мером Іркутська та Якутська. Фінальний удар по угрупуванню сабліна/іванова від фсбшників групи прикриття пушиліна», – підписав фото Андрющенко.

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За його словами, причиною «зміни лідера» стала внутрішньополітична боротьба.

«Наші джерела повідомляють, що реально озвучена в очі іващенка причина – суцільний провал підготовки до зимового періоду і занадто великі масштаби розкрадання коштів», - повідомив Андрющенко.

Він зазначив, що зміна керівництва - то повний сюрприз для колаборантів Маріуполя.

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«При тому, що з понеділка більшість колаборантів-заступників та працівників середньої ланки окупаційної адміністрації буде звільнено. Новий господар Маріуполя бердніков прибуває зі своїми людьми на майже всі посади, та навіть зі своєю персональною охороною. Поки за іващенком збережуть функцію говорящої голови, але від всіх процесів в місті, включаючи розкрадання металобрухту, він відсторонений вже», - розповів Андрющенко.

Він повідомив, що поплічники іващенка в ще більшому шоці.

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«Їх майбутнє взагалі відсутнє, тому всі кинулись до спроби окремо вирішити свою долю. В обхід іващенка, іванова та сабліна за принципом – своєчасно зрадити не зрадити, а передбачити.

Як ще на початку літа ми казали – строк придатності колаборантів закінчиться восени. І знов виявились праві. Далі вони просто почнуть зникати назавжди. Свідки нікому не потрібні, особливо враховуючи параною росіян щодо можливої співпраці зрадників зі спецслужбами в Україні. Впевнені – весну побачать не вся мраzота. Дехто зустріне її набагато ближче до центру землі», - написав Андрющенко.