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В Мариуполь из рф приезжает новый гауляйтер

В Мариуполь из рф приезжает новый гауляйтер

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Новым де-факто гауляйтером Мариуполя стал бывший мэр Иркутска и Якутска, россиянин дмитрий бердников. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, передает УНН.

Цитата

«Знакомьтесь. Новый де-факто гауляйтер Мариуполя бердников дмитрий. Россиянин из края оленеводов. Переведен с поста первого заместителя главы правительства республики Якутия. До этого был мэром Иркутска и Якутска. Финальный удар по группировке шаблина/иванова от фсбшников группы прикрытия пушилина», – подписал фото Андрющенко.

Детали

По его словам, причиной «смены лидера» стала внутриполитическая борьба.

«Наши источники сообщают, что реально озвученная в глаза иващенко причина – сплошной провал подготовки к зимнему периоду и слишком большие масштабы хищения средств», - сообщил Андрющенко.

Он отметил, что смена руководства – это полный сюрприз для коллаборантов Мариуполя.

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«При том, что с понедельника большинство коллаборантов-заместителей и работников среднего звена оккупационной администрации будут уволены. Новый хозяин Мариуполя бердников прибывает со своими людьми на почти все должности и даже со своей персональной охраной. Пока за иващенко сохранят функцию говорящей головы, но от всех процессов в городе, включая хищение металлолома, он отстранен уже», - рассказал Андрющенко.

Он сообщил, что приспешники иващенко в еще большем шоке.

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«Их будущее вообще отсутствует, поэтому все бросились к попытке отдельно решить свою судьбу. В обход иващенко, иванова и шаблина по принципу – своевременно предать - не предать, а предсказать.

Как еще в начале лета мы говорили – срок годности коллаборантов истечет осенью. И снова оказались правы. Дальше они просто начнут исчезать навсегда. Свидетели никому не нужны, особенно учитывая паранойю россиян о возможном сотрудничестве предателей со спецслужбами в Украине. Уверены – весну увидит не вся мраzота. Некоторые встретят ее гораздо ближе к центру земли», - написал Андрющенко.

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