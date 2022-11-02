У Маріуполі окупанти роздали електричні обігрівачі мешканцям, в яких немає електропостачання

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"В окупованому Маріуполі підготовка до опалювального сезону провалилася. Аби хоч якось викрутитися, колаборанти роздали жителям електрообігрівачі. Але у людей досі немає електроенергії, а там, де є - через сильне навантаження починаються загоряння", - йдеться у повідомленні.

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За даними Маріупольської міської ради, з вересня у місті сталося 75 пожеж через кризу в електромережі, оскільки загарбники її самі ж обстріляли під час блокади. Тим часом колаборанти випустили по місцевому телебаченню сюжет, у якому вказали, що не можна вмикати обігрівачі разом з іншими електроприладами.

Нагадаємо

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупанти почали паспортизацію маріупольців - видають російські паспорти з "чорною міткою".