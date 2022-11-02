В Мариуполе оккупанты раздали электрические обогреватели жителям, у которых нет электроснабжения

Цитата

"В оккупированном Мариуполе подготовка к отопительному сезону провалилась. Чтобы хоть как-то выкрутиться, коллаборанты раздали жителям электрообогреватели. Но у людей до сих пор нет электроэнергии, а там, где есть - из-за сильной нагрузки начинаются возгорания", - говорится в сообщении.

Детали

По данным Мариупольского городского совета, с сентября в городе произошло 75 пожаров из-за кризиса в электросети, поскольку захватчики его сами же обстреляли во время блокады. Между тем, коллаборанты выпустили по местному телевидению сюжет, в котором указали, что нельзя включать обогреватели вместе с другими электроприборами.

Напомним

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты начали паспортизацию мариупольцев – выдают российские паспорта с "черной меткой".