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В Мариуполе оккупанты раздали электрические обогреватели жителям, у которых нет электроснабжения

В Мариуполе оккупанты раздали электрические обогреватели жителям, у которых нет электроснабжения

Киев • УНН

 • 203074 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики раздали местным жителям электрообогреватели. Тем не менее воспользоваться ими нельзя – в большей части города нет электроэнергии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Мариупольского городского совета в Telegram.

Цитата

"В оккупированном Мариуполе подготовка к отопительному сезону провалилась. Чтобы хоть как-то выкрутиться, коллаборанты раздали жителям электрообогреватели. Но у людей до сих пор нет электроэнергии, а там, где есть - из-за сильной нагрузки начинаются возгорания", - говорится в сообщении.

Детали

По данным Мариупольского городского совета, с сентября в городе произошло 75 пожаров из-за кризиса в электросети, поскольку захватчики его сами же обстреляли во время блокады. Между тем, коллаборанты выпустили по местному телевидению сюжет, в котором указали, что нельзя включать обогреватели вместе с другими электроприборами.

Напомним

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты начали паспортизацию мариупольцев – выдают российские паспорта с "черной меткой".

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