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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
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10:07 • 5259 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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09:22 • 21209 перегляди

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Окупанти в Маріуполі знесли одну зі шкіл

Окупанти в Маріуполі знесли одну зі шкіл

Київ • УНН

 • 215185 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Російські загарбники продовжують знищувати тимчасово окупований Маріуполь. Маріупольська міська рада на сторінці у Telegram повідомила, що окупанти знесли одну зі шкіл міста, передає УНН.

Цитата

"Весною росіяни безжально нищили наше місто – будинки, школи, лікарні. Зараз продовжують знищувати, але не обстрілами, а спеціалізованою технікою. Таким чином, вони намагаються стерти сліди своїх воєнних злочинів. На фото - зносять школу №45, а разом з нею спогади тисяч учнів та випускників. Можна розібрати все до фундаменту, але ми знаємо, хто напав на нашу країну, хто взяв наше місто у кільце та нищив його з особливим садизмом. Відплата буде!" - зазначили у міськраді.

Нагадаємо

Російські загарбники збираються знищити мурал "Мілана" у Маріуполі. На ньому зображена дівчинка, яка постраждала від обстрілів проросійськими бандформуваннями "Східного".

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