Окупанти в Маріуполі знесли одну зі шкіл

Цитата

"Весною росіяни безжально нищили наше місто – будинки, школи, лікарні. Зараз продовжують знищувати, але не обстрілами, а спеціалізованою технікою. Таким чином, вони намагаються стерти сліди своїх воєнних злочинів. На фото - зносять школу №45, а разом з нею спогади тисяч учнів та випускників. Можна розібрати все до фундаменту, але ми знаємо, хто напав на нашу країну, хто взяв наше місто у кільце та нищив його з особливим садизмом. Відплата буде!" - зазначили у міськраді.

Нагадаємо

Російські загарбники збираються знищити мурал "Мілана" у Маріуполі. На ньому зображена дівчинка, яка постраждала від обстрілів проросійськими бандформуваннями "Східного".