Оккупанты в Мариуполе снесли одну из школ

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"Весной россияне безжалостно уничтожали наш город – дома, школы, больницы. Сейчас продолжают уничтожать, но не обстрелами, а специализированной техникой. Таким образом, они пытаются стереть следы своих военных преступлений. На фото - сносят школу №45, а вместе с ней воспоминания тысяч учеников и выпускников, можно разобрать все до фундамента, но мы знаем, кто напал на нашу страну, кто взял наш город в кольцо и уничтожал его с особым садизмом. – отметили в горсовете.

Напомним

Российские захватчики собираются уничтожить мурал "Милана" в Мариуполе. На нем изображена девочка, пострадавшая от обстрелов пророссийскими бандформированиями "Восточного".