"Последствия херсонского отступления россиян": в Мариуполе резко увеличилось количество оккупантов - советник мэра

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"Два дня подряд в Мариуполе фиксируем последствия Херсонского отступления россиян. Стремительно увеличилось присутствие военных оккупантов как российских военных, так и «днровцев». Если до того они двигались мимо города, то на данный момент прибывают и останавливаются непосредственно в Мариуполе", - отметил Андрющенко в Telegram.

Детали

По словам советника мэра, оккупанты "расквартируются вновь в пустых домах и квартирах мариупольцев".

"Также, очередной рост движения военных колонн как с техникой, так и с БК. По меньшей мере дважды днем ​​колонны грузовиков количеством в 40-60 автомобилей двигаются с направления Мангуша на выезд в направление Волноваха/Донецк. Также увеличивается количество остающейся техники в городе. Частично паркуют по привычке прямо в жилых кварталах, недалеко от собственного размещения", - отметил Андрющенко.

По его словам, "можно утверждать, что после Херсона Мариуполь уверенно превращается в главный военно-логистический хаб и тыловую базу оккупантов".

Ранее

Российские оккупационные войска начали строить линию обороны вокруг захваченного Мариуполя Донецкой области, рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.