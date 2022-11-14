Украинские партизаны в Мариуполе сняли флаг рф на площади Свободы

Цитата

"Группа “Ї” Мариупольского Сопротивления в очередной раз “денацифицировала” российский флаг с Площади Свободы. Оккупационная власть либо не замечает, либо делает вид, что ничего не произошло. Опять. Тот флаг понемногу превращается на мариупольскую Чернобаевку", - написал Андрющенко.

Напомним

Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области стремительно увеличилось присутствие оккупантов – как российских военных, так и "днровцев".