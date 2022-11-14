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Украинские партизаны в Мариуполе сняли флаг рф на площади Свободы

Украинские партизаны в Мариуполе сняли флаг рф на площади Свободы

Киев • УНН

 • 367464 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Во временно захваченном Мариуполе украинские партизаны – участники Группы сопротивления "Ї" – снова сняли российский флаг на центральной площади Свободы. Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, передает УНН.

Цитата 

"Группа “Ї” Мариупольского Сопротивления в очередной раз “денацифицировала” российский флаг с Площади Свободы. Оккупационная власть либо не замечает, либо делает вид, что ничего не произошло. Опять. Тот флаг понемногу превращается на мариупольскую Чернобаевку", - написал Андрющенко.

Напомним 

Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области стремительно увеличилось присутствие оккупантов – как российских военных, так и "днровцев".

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