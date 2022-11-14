Оккупанты хотят снести в Мариуполе 147 домов – советник мэра
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Во временно захваченном Мариуполе российские оккупанты планируют снести 147 домов. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, информирует УНН.
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"Снос домов набирает бешеные темпы. Всего оккупационные власти объявили о сносе 147 домов в этом году. Около 30% мариупольцев заселены в этих домах. Дальнейшая судьба жителей неизвестна – оккупационная администрация и дальше делает вид, что их не существует", – написал Андрющенко.
Добавим
По словам советника мэра, по всему Мариуполю продолжаются ежедневные отключения электроэнергии. Настоящая причина – постоянные аварии из-за перезагрузки сети, к которой приводят электрообогреватели.
Напомним
В Мариуполе украинские партизаны – участники группы сопротивления "Ї" – снова сняли российский флаг на центральной площади Свободы.
В захваченном городе стремительно увеличилось присутствие российских военных и "днровцев".