Оккупанты хотят снести в Мариуполе 147 домов – советник мэра

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"Снос домов набирает бешеные темпы. Всего оккупационные власти объявили о сносе 147 домов в этом году. Около 30% мариупольцев заселены в этих домах. Дальнейшая судьба жителей неизвестна – оккупационная администрация и дальше делает вид, что их не существует", – написал Андрющенко.



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По словам советника мэра, по всему Мариуполю продолжаются ежедневные отключения электроэнергии. Настоящая причина – постоянные аварии из-за перезагрузки сети, к которой приводят электрообогреватели.

Напомним

В Мариуполе украинские партизаны – участники группы сопротивления "Ї" – снова сняли российский флаг на центральной площади Свободы.

В захваченном городе стремительно увеличилось присутствие российских военных и "днровцев".