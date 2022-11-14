"Замерзаємо": у Маріуполі на будинках з'являються написи про відсутність тепла у місті

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Андрющенко у своєму дописі зазначає, як окупаційна влада вдає, що не помічає проблем населення попри те, що люди просто замерзають у власних будинках.

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"Маріуполь змерз. Такі надписи вже стали не виключення, а правило. Окупаційна влада і далі вдає, що проблеми немає.

Новоприбулий "оленевод" - гауляйтер з Якутії одразу включився в гру “не дивись в гору”. А люди продовжують замерзати. Без перебільшень", — йдеться у дописі.

Нагадаємо

У тимчасово захопленому Маріуполі російські окупанти планують знести 147 будинків.