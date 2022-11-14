"Замерзаємо": у Маріуполі на будинках з'являються написи про відсутність тепла у місті
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Маріуполі на стінах будинків з'являються написи про відсутність тепла в місті. Про це в Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує УНН.
Деталі
Андрющенко у своєму дописі зазначає, як окупаційна влада вдає, що не помічає проблем населення попри те, що люди просто замерзають у власних будинках.
Цитата
"Маріуполь змерз. Такі надписи вже стали не виключення, а правило. Окупаційна влада і далі вдає, що проблеми немає.
Новоприбулий "оленевод" - гауляйтер з Якутії одразу включився в гру “не дивись в гору”. А люди продовжують замерзати. Без перебільшень", — йдеться у дописі.
Нагадаємо
У тимчасово захопленому Маріуполі російські окупанти планують знести 147 будинків.