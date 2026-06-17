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Заманил 7-летнюю девочку, изнасиловал и убил — в Одессе мужчина получил пожизненное заключение

Киев • УНН

 • 2078 просмотра

Суд приговорил 32-летнего одессита к пожизненному заключению за изнасилование и убийство Соломии Тарасюк. Фигурант спрятал тело в подвале, где его нашли правоохранители.

Заманил 7-летнюю девочку, изнасиловал и убил — в Одессе мужчина получил пожизненное заключение
Фото: Национальная полиция Украины

В Одесской области суд признал виновным 32-летнего мужчину, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку Соломию Тарасюк. Преступление произошло летом прошлого года в Одессе – злоумышленник получил пожизненное заключение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора и Национальную полицию Украины.

Детали

Как установило следствие, вечером 18 июня семилетняя девочка каталась на самокате возле своего дома. Злоумышленник, который был соседом ее семьи, находясь в состоянии наркотического опьянения, пригласил ребенка в гости, на что она согласилась.

У себя дома он изнасиловал ее, а затем задушил. Тело ребенка преступник обмотал пищевой пленкой, поместил в дорожную сумку и вывез на такси за несколько кварталов, где спрятал в подвале вблизи жилого дома.

Также тело девочки он прикрыл пустыми стеклянными бутылками, чтобы шум при транспортировке не вызвал подозрений. Злоумышленника задержали через несколько часов после совершения преступления, так как мать пропавшего ребенка обратилась в полицию.

Во время осмотра места происшествия, где было обнаружено тело девочки, и обыска помещения фигуранта правоохранители изъяли ряд вещественных доказательств, в частности биологические образцы мужчины и ребенка, а также самокат погибшей. Кроме того, в доме злоумышленника был обнаружен экстракт каннабиса - наркотическое средство, ограниченное в обороте, которое он незаконно приобрел и хранил для собственного употребления

- сообщили в полиции.

Задержанному предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 4 ст. 152 - изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет;
    • п. п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 - умышленное убийство малолетнего ребенка, сопряженное с изнасилованием;
      • ч. 1 ст. 309 - незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта.

        На основании доказательств, собранных полицейскими и материалов дела, а также учитывая обстоятельства, которые были установлены в ходе досудебного расследования, суд назначил задержанному пожизненное лишение свободы.

        Напомним

        Суд в Черкасской области признал виновным 37-летнего мужчину в изнасиловании собственной малолетней дочери и преступлениях, связанных с детской порнографией. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

        Евгений Устименко

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