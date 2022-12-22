Залужный вручил Епифанию нагрудный знак "За содействие войску". А ПЦУ отметила Главнокомандующего орденом Юрия Победоносца

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Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный во время встречи с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием вручил ему нагрудный знак "За содействие войску", сообщает Генштаб, информирует УНН.

Цитата

"Главнокомандующий ВС Украины и генерал Валерий Залужный вручил нагрудный знак "За содействие войску" предстоятелю Православная Церковь Украины митрополиту Киевскому и всей Украине Эпифанию", - говорится в сообщении.

Детали 

Главнокомандующий ВСУ заверил, что силы обороны Украины одержали много побед над российскими захватчиками.

"Бог и правда на нашей стороне, поэтому Украина победит. Мы уже добились многих побед, разрушив планы кремлевского тирана быстро покорить нас. Мы сплотили вокруг себя десятки стран, цивилизованный мир, людей доброй воли, которые вместе с нами противостоят российскому тирану и его террора", - сказал Залужный.

В свою очередь митрополит Эпифаний вручил генералу Залужному орден святого Юрия Победоносца и сказал, что главнокомандующий ВСУ для многих украинцев стал настоящей легендой, героем, искусным военачальником.

"С искренней благодарностью получил из рук Главнокомандующего ВСУ нагрудный знак "За содействие войску". Также от полноты нашей Церкви вручил Валерию Залужному орден святого Юрия Победителя – святого, который известен как победитель зла, лжи, человеческой ярости, помощник в борьбе с силами тьмы. Он как Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины уверенно стоит во главе нашего войска, наших защитников, которые воюют со злом и тьмой", - сказал Епифаний.

Дополнение

Глава Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний заявил, что был сделан весомый шаг для возвращения украинской молитвы в Киево-Печерскую Лавру.

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