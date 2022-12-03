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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Епіфаній зробив заяву щодо Києво-Печерської Лаври

Епіфаній зробив заяву щодо Києво-Печерської Лаври

Київ • УНН

 • 1271709 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Очільник Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що було зроблено вагомий крок для повернення української молитви до Києво-Печерської Лаври. Про це він написав він у Facebook, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні ми заклали один з наріжних каменів у міцну основу Помісної Церкви, зробили вагомий крок для повернення української молитви до нашої національної святині – Печерської Лаври. (...) не варто применшувати значення того, що відбулося – сьогодні Українська Лавра справді набула суб’єктності, хоча поки що вона – як новонароджене немовля", - вказав Епіфаній.

Деталі

З його слів, "у тому, як поступово зростає усвідомлення важливості духовної безпеки", він бачить "руку Божу". "І хоча вороги України сьогодні намагаються спровокувати збурення, але як і дотепер, вони не матимуть успіху", - зазначив очільник ПЦУ.

"Мирно, спокійно, впевнено ми пройдемо цей шлях. І в святині нашого народу нарешті зазвучить щоденна молитва рідною мовою – за перемогу, за справедливий мир, за вигнання російських агресорів та за добро для України", - наголосив Епіфаній.

Доповнення

Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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