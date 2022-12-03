Эпифаний сделал заявление по Киево-Печерской Лавре

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"Сегодня мы заложили один из краеугольных камней в прочную основу Поместной Церкви, сделали весомый шаг для возвращения украинской молитвы в нашу национальную святыню – Печерскую Лавру. (...) не стоит преуменьшать значение произошедшего – сегодня Украинская Лавра действительно приобрела субъектность, хотя пока она – как новорожденный младенец", - указал Эпифаний.

Детали

По его словам, "в том, как постепенно растет осознание важности духовной безопасности", он видит "руку Божию". "И хотя враги Украины сегодня пытаются спровоцировать возмущение, но как и до сих пор, они не увенчаются успехом", - отметил глава ПЦУ.

"Мирно, спокойно, уверенно мы пройдем этот путь. И в святыне нашего народа наконец-то зазвучит ежедневная молитва на родном языке – за победу, за справедливый мир, за изгнание российских агрессоров и за добро для Украины", - подчеркнул Эпифаний.

Дополнение

Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ.