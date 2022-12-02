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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ: що це значить

Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ: що це значить

Київ • УНН

 • 2136285 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрованояк монастир у складі ПЦУ. Про це повідомив представник Блаженнійшого Митрополита Епіфанія архієпископ Євстратій Зоря на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

"Ще одна приємна новина від 1 грудня: Зареєстровано Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру як монастир у складі ПЦУ
1 грудня 2022 р. було зареєстровано статут Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічого монастиря) Української Православної Церкви (Православної Церкви України). Відомості про цю юридичну особу в складі Помісної Церкви внесені 2 грудня до Єдиного державного реєстру (45081205)", - написав Зоря.

Він також зазначив, що на практиці це означає, що є юридична особа, яка може отримати у користування майно - храми і приміщення. Відтак створюється можливість вибору для ченців та вірних - за ким йти.

Деталі

За словами Зорі, з метою відновлення історичної справедливості, подолання наслідків неканонічного підпорядкування української святині владі Московському патріархату Священиий Синод ПЦУ на своєму засіданні 23 травня 2022 р. (постанова №30) ухвалив рішення про створення у складі Помісної Церкви релігійної організації - чоловічого монастиря «Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра». Тоді ж Синод доручив Блаженнійшому Митрополиту Епіфанію звернутися до Кабінету міністрів України з проханням надати один з храмів Лаври у її верхній частині для богослужінь, а певні приміщення - для монастирської діяльності.

Митрополит Київський і всієї України за посадою є священно-архімандритом, тобто канонічним і духовним керівником Київської Лаври. Також рішенням Синоду Блаженнійший Митрополит Епіфаній призначений очолювати монастир як юридичну особу, додав Зоря.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Петиція про заборону рпц в Україні та повернення лавр набрала 25 тис. голосів: її розгляне Зеленський

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