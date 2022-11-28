Петиція про заборону рпц в Україні та повернення лавр набрала 25 тис. голосів: її розгляне Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Петиція про заборону діяльності в Україні рпц та повернення у держвласність лавр набрала понад 25 тисяч голосів. Невдовзі цю ініціативу передадуть на розгляд Президенту України Володимиру Зеленському, передає УНН.
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Петиція №22/171258-еп була зареєстрована 25 листопада і закликає Президента України "підтримати законопроєкт 8221 та негайно його розглянути".
"Прошу президента України підтримати законопроєкт 8221, що передбачає заборону діяльності установ, які підпорядковуються країні-агресору. У законопроєкті передбачається дострокове припинення всіх документів оренди, найму чи лізингу з даною установою, а також з юридичними особами, власником, учасником, акціонером яких вона є", - зазначає автор Олексій Гончаренко.
У тексті також зазначено, що Президента України закликають звернутися до Верховної Ради з проханням невідкладно розглянути законопроект, який передбачає дострокове припинення договорів оренди та повернення всіх обʼєктів власності, які орендує дана установа до власності держави.
"Це допоможе повернути до власності держави такі знакові обʼєкти, як Києво-Печерську, Свято-Успенсько Почаївську та Святогірську Лавр", - резюмує автор.
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У вересні у Верховній Раді зареєстрували проект постанови №8012 про звернення ВР до Кабінету міністрів України щодо передачі в безоплатне користування комплексів споруд Почаївської Успенської лаври та Києво-Печерської лаври Православній Церкві України.
Як повдіомляв УНН, у червні цього року Митрополит Епіфаній просив передати ПЦУ храм на території Києво-Печерської лаври.
У травні священний Синод Православної церкви України ухвалив рішення про утворення нової релігійної організації у складі ПЦУ на території Києво-Печерської Лаври.