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Петиция о запрете рпц в Украине и возвращении лавр набрала 25 тыс. голосов: ее рассмотрит Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Петиция о запрете деятельности в Украине рпц и возвращении в госсобственность лавр набрала более 25 тысяч голосов. Вскоре эта инициатива будет передана на рассмотрение Президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает УНН.

Детали

Петиция №22/171258-эп была зарегистрирована 25 ноября и призывает Президента Украины "поддержать законопроект 8221 и немедленно его рассмотреть".

"Прошу президента Украины поддержать законопроект 8221, предусматривающий запрет деятельности учреждений, подчиняющихся стране-агрессору. В законопроекте предусматривается досрочное прекращение всех документов аренды, найма или лизинга с данным учреждением, а также с юридическими лицами, собственником, участником, акционером каких она есть", – отмечает автор Алексей Гончаренко.

В тексте также указано, что Президента Украины призывают обратиться в Верховную Раду с просьбой безотлагательно рассмотреть законопроект, предусматривающий досрочное прекращение договоров аренды и возврат всех объектов собственности, которые арендует данное учреждение в собственность государства.

"Это поможет вернуть в собственность государства такие знаковые объекты, как Киево-Печерскую, Свято-Успенскую Почаевскую и Святогорскую Лавр", - резюмирует автор.

Ранее

В сентябре в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №8012 об обращении ВР в Кабинет министров Украины о передаче в безвозмездное пользование комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры и Киево-Печерской лавры Православной Церкви Украины.

Как сообщал УНН, в июне этого года Митрополит Эпифаний просил передать ПЦУ храм на территории Киево-Печерской лавры.

В мае священный Синод Православной церкви Украины принял решение об образовании новой религиозной организации в составе ВТО на территории Киево-Печерской Лавры.

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