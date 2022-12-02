Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ: что это значит

Цитата

"Еще одна приятная новость от 1 декабря: Зарегистрировано Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру как монастырь в составе ПЦУ. 1 декабря 2022 г. был зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (мужского монастыря) Украинского Православия (Православной Церкви Украины). Сведения об этом юридическом лице в составе Поместной Церкви внесены 2 декабря в Единый государственный реестр (45081205)", - написал Заря.

Он также отметил, что на практике это означает, что есть юридическое лицо, которое может получить в пользование имущество – храмы и помещения. Следовательно, создается возможность выбора для монахов и верных - за кем идти.

Детали

По словам Зари, с целью восстановления исторической справедливости, преодоления последствий неканонического подчинения украинской святыне власти Московскому патриархату Священный Синод ПЦУ на своем заседании 23 мая 2022 г. (постановление №30) принял решение о создании в составе Поместной Церкви религиозной организации монастыря «Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра». Тогда же Синод поручил Блаженнейшему Митрополиту Эпифанию обратиться в Кабинет Министров Украины с просьбой предоставить один из храмов Лавры в ее верхней части для богослужений, а определенные помещения – для монастырской деятельности.

Митрополит Киевский и всея Украины по должности является священно-архимандритом, то есть каноническим и духовным руководителем Киевской Лавры. Также решением Синода Блаженный Митрополит Эпифаний назначен возглавлять монастырь как юридическое лицо, добавил Заря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Петиция о запрете рпц в Украине и возвращении лавр набрала 25 тыс. голосов: ее рассмотрит Зеленский